DINGLE, Berthe



À Anjou, le 9 juillet 2017 est décédée paisiblement Madame Berthe Dingle, à l’âge de 90 ans. Elle était l’épouse de feu Frank Dingle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Elizabeth (Gaëtan), John, Mary et Danny, ses petits-enfants Patrick et Cindy, son frère Georges, sa soeur Gisèle, son beau-frère Robert ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en l’église St-Conrad (6956, av. Des Ormeaux, Anjou, QC H1K 2X6), le mardi 25 juillet 2017 à partir de 10h et les funérailles suivront à 11h.Au lieu de fleurs, un don à l'église Saint-Conrad serait apprécié.