Faillite de l’Auberge Prema Shanti: le mariage d'un couple sauvé grâce à une bonne Samaritaine

Un couple qui devait se marier ce samedi à l’Auberge Prema Shanti de Val-David, lequel a soudainement fermé ses portes cette semaine après avoir déclaré faillite, pourra finalement le faire dès dimanche grâce à une bonne Samaritaine.

Interpellée par l'histoire du couple, la propriétaire du Vignoble de Chelsea, en Outaouais, a décidé de lui offrir gratuitement une salle de réception. En plus d’avoir organisé le mariage en deux heures, elle a trouvé un fleuriste et une entreprise d’animation qui ont accepté d'offrir leurs services sans rien demander en échange.

«Je leur ai laissé la salle sans aucuns frais, a expliqué Nathalie Martin, propriétaire du Vignoble de Chelsea. Habituellement, c’est 3000 $ pour un mariage qui comprend la cérémonie, le mariage, le service, l’accès à la salle, etc.»

Les mariés n’auront à payer que les repas et l’alcool.

«On a quand même fait plusieurs téléphones, a ajouté Mme Martin. On a vraiment essayé de les accommoder le plus qu’on pouvait. Pour moi, c’est tout à fait normal, parce que c’est tellement choquant ce qui vient de se passer.»

Des forfaits encore en vente vendredi

D’ailleurs, même si la faillite de l’Auberge Prema Shanti a été annoncée plus tôt cette semaine, d’autres personnes ont pu être flouées puisque des forfaits étaient offerts jusqu’à vendredi.

Sur le site Groupon, des rabais de 50 % ont été accordés jusqu'en soirée sur des forfaits d’une ou deux nuitées.

TVA Nouvelles révélait jeudi que plusieurs couples avaient appris à la dernière minute, la veille, que leur réception de mariage était annulée en raison de la fermeture de cet établissement des Laurentides.

En plus de devoir trouver rapidement un plan B, ils ignoraient s’ils allaient pouvoir récupérer leur dépôt de garantie, qui avait déjà été encaissé par le commerce.

De nombreux internautes avaient communiqué avec tvanouvelles.ca pour rapporter la situation.