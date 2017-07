Isabelle Desjardins a accouché et partage une première photo de son petit garçon

L'animatrice Isabelle Desjardins et l'ex-joueur du Canadien de Montréal David Desharnais ont accueilli leur premier enfant.

L'ex-VJ de Musique Plus a donné naissance à un petit garçon, le 10 juillet dernier.

À VOIR AUSSI: Les plus belles photos de grossesse d’Isabelle Desjardins

Pour annoncer la bonne nouvelle, la jeune maman a partagé une photo du petit Victor sur son compte Instagram.

«Voici notre amour de fils, la plus belle et merveilleuse chose qui me soit arrivée», peut-on lire en légende du cliché.