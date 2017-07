La paix au bord de l’eau

On passe un séjour tout en tranquillité à Escuminac, dans la Baie-des-Chaleurs en Gaspésie, à l’Auberge Wanta-Qo-Ti. Le nom de l’établissement, qui signifie paix et sérénité en Micmac, est situé au bord de l’eau. On y admire donc agréablement le large sans jamais s’ennuyer. Quel bonheur !

Le propriétaire de l’établissement, Bruce Wafer, propose cinq belles chambres aux noms des membres de sa famille. L’ancien séchoir à poissons transformé en gîte il y a une dizaine d’années suggère des chambres variées qui répondront aux besoins des groupes d’amis, des couples ou des familles. Elles offrent d’ailleurs une magnifique vue sur le potager et le jardin fleuri, sur la mer ou l’anse. On aime le souci accordé au mobilier antique et aux couleurs chaleureuses des murs, des couettes et des rideaux.

Déjeuners conviviaux

Les déjeuners servis à l’Auberge Wanta-Qo-Ti sont excellents. Le panier de succulents muffins à la banane et à la noix de coco a toujours la cote. On nous sert un plat du jour chaud (crêpes aux bleuets, pain doré, strata au gruyère et aux épinards...) accompagné de confitures maison, pain de ménage, céréales, fruits frais et boissons. Sur demande, les invités intolérants ou allergiques bénéficient d’un déjeuner adapté à leurs besoins.

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 115 $, incluant le déjeuner.

Activités tout près

On fait de la randonnée pédestre et on visite un site fossilifère au Parc national de Miguasha.

Coordonnées