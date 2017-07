L'Aladdin du live-action de Disney sera un Canadien

ANAHEIM, Californie – C’est un acteur canadien, Mena Massoud, qui jouera le rôle d’Aladdin dans le film éponyme en prises de vues réelles (live-action) de Disney, dont la date de sortie n’a toutefois pas été dévoilée.

L’annonce a été faite samedi à Anaheim, en Californie, où se tient en fin de semaine la conférence D23, un rassemblement biannuel des amateurs du travail de Disney.

Mena Massoud, un diplômé en théâtre de l’Université Ryerson de Toronto, travaillera sur ce film aux côtés de Naomi Scott, qui interprétera le personnage de la princesse Jasmine ainsi que Will Smith, qui jouera le Génie.

Mena Massoud est né en Égypte et a grandi à Markham, en Ontario.

Après l’annonce de Disney à son sujet, samedi, il s’est exprimé sur Twitter: «Tellement honoré et reconnaissant pour l’occasion de participer à ramener à la vie une nouvelle fois cette histoire magique. Mettons-nous au travail!»

Il a été rapporté que plus de 2000 auditions ont été passées pour trouver les candidats adéquats pour les rôles d’Aladdin et Jasmine de cette adaptation du film d’animation «Aladdin» sorti en 1992, a rapporté «E! Online» il y a quelques jours. Disney avait une préférence pour des acteurs d’origine moyenne-orientale ou indienne capables de danser et chanter.

La production du film devait commencer ce mois-ci, mais a été reportée au mois d’août en raison des difficultés à trouver les acteurs appropriés pour les deux rôles principaux.