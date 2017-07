Queen et Adam Lambert débarquent en ville

De Bohemian Rhapsody à Somebody to Love, en passant par We Will Rock You et We Are the Champions, le Centre Bell vibrera au son des plus grands hits de la formation britannique Queen lundi soir, grâce à la voix d’Adam Lambert appuyée par les musiciens Brian May et Roger Taylor. Voici six choses à savoir sur leur nouvelle tournée internationale amorcée le mois dernier.

1. Beaucoup de Queen, peu de ­Lambert

Près de 30 chansons sont prévues au programme de cette nouvelle tournée de Queen + Adam Lambert. En plus des titres ayant permis au groupe britannique de conquérir les palmarès depuis les années 1970, on pourra également y entendre Two Fux, le tout dernier extrait solo d’Adam Lambert lancé il y a tout juste deux semaines. Il s’agit toutefois de la seule incursion dans son répertoire.

2. Rencontre entre idoles

Brian May et Roger Taylor ont rencontré Adam Lambert en 2009, lors de la finale de la huitième saison d’American Idol. Le chanteur a dû se contenter d’une deuxième position en s’inclinant devant Kris Allen, mais sa prestation de We Will Rock You en compagnie des membres de Queen aura fait forte impression. Quelque temps après leur rencontre, Brian May annonçait qu’il songeait à engager Adam Lambert pour une nouvelle tournée. Il a toutefois fallu attendre trois ans avant qu’ils ne présentent leur premier concert complet ensemble, soit en juin 2012.

3. L’héritage de Broadway

Avant d’être révélé par American Idol, Adam Lambert a longtemps évolué dans le monde des comédies musicales avec des rôles dans The Ten Commandments et Wicked. Plusieurs affirment que ce bagage théâtral, en plus de sa capacité à atteindre des cimes vocales impressionnantes, est une des raisons pour lesquelles il cadre aussi bien dans l’univers de Freddie Mercury.

4. Succès inégalé

Il ne s’agit pas de la première fois où Brian May et Roger Taylor font appel à un nouveau chanteur pour faire revivre l’expérience Queen depuis le décès de Freddie Mercury. Ils ont évolué avec Paul Rodgers durant cinq ans (de 2004 à 2009), mais leur collaboration n’a pas connu autant de succès que celle avec Adam Lambert.

5. Une deuxième visite

Il s’agit de la deuxième visite de Queen + Adam Lambert dans la métropole. Ils avaient fait vibrer le Centre Bell il y a trois ans (presque jour pour jour), soit le 14 juillet 2014. Adam Lambert était pour sa part venu au Québec en solo avant, soit à l’International des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu en 2010, puis au Festival Sainte-Agathe en Feux l’année suivante.

6. Nouvelles pièces ?

Au fil des ans, Brian May n’a jamais écarté la possibilité que la formation enregistre de nouvelles pièces en compagnie d’Adam Lambert. Il a d’ailleurs fait une apparition sur la chanson Lucy, tirée du deuxième album du chanteur, en 2015. Un album live et un enregistrement de nouvelles versions des classiques de Queen ont également été évoqués, mais jamais réalisés.

Queen + Adam Lambert seront sur la scène du Centre Bell lundi soir.