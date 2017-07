Que de couleurs, que de légumes et que de saveurs appétissantes dans ce plat parfait pour accompagner les viandes ou les poissons grillés.

3. Mettre les avocats, betteraves et tomates dans un grand bol. Saler et poivrer. Arroser d’huile de sésame et mélanger. Transférer les légumes sur la plaque et griller environ 8 minutes en les retournant 2 fois.