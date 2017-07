Sam Bird l’emporte d’entrée

NEW YORK - Parti de la quatrième position sur la grille de départ, Sam Bird a remporté samedi le premier ePrix de New York, en résistant à la menace de Jean-Éric Vergne en fin de parcours.

Le Britannique, membre de l’écurie DS Virgin Racing, a devancé le Français de seulement 1,3 seconde à l’issue des 43 tours réglementaires.

Un autre Français, Stéphane Sarrazin, s’est classé troisième pour assurer une double présence de l’équipe Techeetah sur le podium.

« C’est incroyable de gagner à New York et d’être le tout premier vainqueur de cette épreuve, s’est exclamé Bird. Je n’avais jamais visité la région avant mon arrivée en début de semaine. C’est un endroit merveilleux et fascinant. »

Au pied du podium

Lucas di Grassi, le seul qui peut inquiéter le meneur au classement des pilotes, Sébastien Buemi (retenu en Allemagne au Championnat du monde d’endurance), a fait une bonne opération en terminant la course au quatrième rang.

Le Brésilien (ABT Audi) a porté sa récolte de points à 137, soit 20 de moins que le Suisse qui reprendra le volant de sa monoplace pour les deux dernières manches, à Montréal, à la fin du mois. Une victoire vaut 25 points.

Le Français Loïc Duval (Dragon) a croisé la ligne d’arrivée au cinquième rang.

Six tours de plus

La direction de la Formule électrique a décidé de prolonger la course de six tours à l’occasion de la deuxième manche du programme double qui sera disputée dimanche.

Une démarche qui ne fait pas l’unanimité auprès des engagés, dont Bird.

« Nous sommes ici pour donner un spectacle, a-t-il indiqué. Vous avez été bien servis aujourd’hui, la course a été excitante, mais ça risque d’être très différent dimanche.

«Ce ne sera probablement pas une course de sprint, mais plutôt une course à l’économie d’énergie qui va aussi limiter les tentatives de dépassement. Les pilotes seront portés à lever le pied pour éviter la panne avant la conclusion de l’épreuve.

«J’espère que je me trompe et que ça n’arrivera pas, mais il faut s’assurer que les gens reviennent l’an prochain.»

Même son de cloche de Vergne : «Cette décision risque de rendre la course ennuyeuse, a-t-il fait remarquer. Personne ne veut ça.»