Une des rares femmes dans la LRH

VALLEYFIELD | Une des rares femmes à piloter dans la Ligue de régates d’hydroplanes (LRH), Stéphanie Leduc, entend devenir une ambassadrice de son sport auprès des jeunes femmes qui rêvent de prendre la relève en course d’hydroplanes.

À 23 ans, Stéphanie Leduc en est à sa cinquième année d’expérience, elle qui a commencé à 18 ans, en 2012. Elle partage actuellement le volant avec son frère Sébastien Leduc en Series 2500 et elle espère que plus de jeunes femmes suivront ses traces. Elles ne sont que deux femmes à piloter durant cette fin de semaine de la 79e édition des Régates de Valleyfield.

« Je ne suis pas la seule femme sur le circuit, mais je dois avouer qu’on est en minorité, j’aime ça quand des jeunes filles viennent me voir pour des autographes, alors que certaines disent vouloir en faire plus tard, c’est super d’entendre cela », a dit Stéphanie Leduc.

Le respect des autres

Si le début de saison n’a pas été facile en raison de plusieurs problèmes mécaniques et de nouveaux réglages sur leur navire, elle commence à obtenir le respect des autres pilotes depuis sa dernière course l’an dernier.

« Depuis ma première place l’an dernier, à Beauharnois, je sens vraiment que je prends de plus en plus de place sur le circuit, on me respecte plus et les stéréotypes tombent », a avoué celle qui conduit la F-100 Limite du Canadian Tire de Valleyfield avec son frère.

Un moment inattendu qui leur a permis de se classer parmi les trois premiers de la catégorie 2.5 L. Un podium qui leur a donné une place en Series 2500 cette année.

« On a eu de la misère à la première qualification, samedi, puis mon frère a fini deuxième lors de la deuxième qualification dans l’après-midi, puis dimanche, quand j’ai terminé première, tout le monde pleurait dans les puits quand je suis arrivée », a raconté Stéphanie Leduc.

Une histoire de famille

Son frère Sébastien, qui a 25 ans a commencé la compétition en 2010, alors qu’il venait de fêter son 18e anni­versaire, il ne partage pas seulement le volant avec sa sœur, mais également les moments forts.

« Je me souviens de cette victoire à Beauharnois, toute la famille était si fière de ma sœur et moi le premier, c’est une excellente pilote », a partagé Sébastien.