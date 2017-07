Festival d'été de Québec: Yann Perreau, le fantastique

Le jeu de mot avec le titre de son 5e album (Le fantastique des astres) est facile. Mais Yann Perreau est une fantastique bête de scène, et il l’a prouvé de nouveau samedi, sur la scène de Place d'Youville, en compagnie d'invités comme Laurence Nerbonne et Pierre Kwenders.

Yann Perreau clôturait la soirée au carré d'Youville, après des prestations de Raton Lover et Émile Bilodeau. En cette avant-dernière journée de FEQ, Dame Nature a une fois de plus joué en la faveur des festivaliers.

«Attention, chu là!», a-t-il clamé dans la pénombre, alors qu'il se trouvait derrière la foule, qu'il a traversé pour se rendre à la scène, en interprétant Dance Me To The End Of Love, de Leonard Cohen.

Il n'a fallu que quelques mesures avant que Perreau ne montre ses couleurs. L'électrisante Baby Boom ouvrait la soirée pendant qu'il courait partout sur scène, lunettes fumées sur le nez, chapeau noir vissé sur la tête.

Pour la dansante Barcelone, Laurence Nerbonne est presque passée inaperçue sur scène, alors que Yann Perreau s'essoufflait à l'harmonica, avant de crier au loup, à genou, pour introduire Mon amour est un loup.

Mais Nerbonne est revenue plus tard pour faire sa propre pièce, Montreal XO, qui s'imbrique parfaitement dans le style musical de Perreau.

Un navire festif

Pendant que Yann Perreau, éclaté et théâtral, se consacrait sur les planches, la foule a mis du temps à embarquer dans le navire festif du chanteur et de ses quatre musiciens complètement déchaînés, les «membres de son cirque», comme il les appelle. Les efforts qu'il faisait sur scène étaient notoires, mais la foule, elle, semblait un peu amorphe en début de parcours.

«Là, vous allez m'aider. On va l'avoir», dit-il au milieu de Conduis-moi. Avec L'amour se meurt, il l'a eu. Le public ne s'est pas fait prier pour taper des mains et danser, pour le reste de la soirée.

Et voilà la foule qui bougeait de plus en plus, avec une plus connue, Le président danse autrement, alors que sur scène, Perreau a une énergie explosive. Moment touchant lorsque le chanteur a demandé à la foule de saluer sa mère malade avant À l'amour et à la mer, une chanson qui lui est dédiée.

Pierre Kwenders, qui avait le même niveau d’énergie que Yann Perreau, a semblé avoir un plaisir fou avec son comparse, pour Faut pas se fier aux apparences, qu’ils ont enregistrés en duo. Le tandem a fait augmenter la chaleur de quelques degrés.

Mission accomplie: tout le monde sautant pendant J’aime les oiseaux, alors que la Place D’Youville était devenue une boîte de nuit à ciel ouvert. La fête s’est terminée avec un grand choeur collectif, sur les airs de Beau comme on s’aime.