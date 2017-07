4 choses à savoir sur Ed Sheeran

Star planétaire, détenteur de multiples Grammys, le musicien britannique à qui l’on doit les récents succès Shape of You et Castle On The Hill sera de passage au Centre Vidéotron et au Centre Bell, mardi et mercredi. En prévision de sa visite chez nous, voici quatre choses à savoir sur Ed Sheeran.

Il n’est pas l’artiste le plus branché

Malgré son âge (26 ans), Ed Sheeran n’est pas aussi attaché aux réseaux sociaux que la plupart des gens de sa génération. En effet, l’artiste est même allé jusqu’à se départir complètement de son téléphone intelligent durant l’année de pause qu’il s’est accordée pour voyager et créer son plus récent disque ÷ (prononcé Divide). Dernièrement, il a également annoncé son retrait de la plateforme Twitter, précisant qu’il allait désormais se contenter de partager ses publications Instagram.

Populaire dans les mariages

On peut dire que le musicien a un don pour écrire des chansons d’amour. Ce n’est pas un hasard si nombre de ses compositions connaissent une grande popularité dans les mariages. Il suffit de penser à Thinking Out Loud, parue sur son disque x (prononcé Multiply). Il a aussi signé Perfect et Kiss Me qui figurent parmi ses compositions les plus « romantiques ».

Il écrit pour d’autres

Ed Sheeran a collaboré avec de nombreux artistes à titre d’auteur-compositeur et parfois même d’interprète. On lui doit, entre autres, le mégasuccès de Justin Bieber Love Yourself, qu’il se plaît à présenter lors de ses propres concerts. Il a écrit quelques pièces pour One Direction, dont Little Things, et il a cosigné la chanson Dark Times de The Weeknd.

Un artiste au sommet

Selon le rapport de mi-année de Nielsen Music Canada, publié il y a quelques jours, la chanson Shape of You a dominé les plateformes d’écoute en continu durant la première moitié de l’année avec ses 127 millions de streams, battant ainsi un record détenu par The Chainsmokers et Closer (83,4 millions pour l’ensemble de l’année 2016). Son disque ÷ est également l’album le plus vendu (129 000 exemplaires) en 2017 jusqu’à présent.

Ed Sheeran sera au Centre Vidéotron mardi et au Centre Bell mercredi.