Camila Cabello en 5 points

Pas le choix : on a dû s’habituer au fait que la chanteuse Camila Cabello et la formation Fifth Harmony sont dorénavant deux choses bien distinctes puisque ce mardi 18 juillet, ça fera sept mois qu’elle mène sa carrière en solo. Le temps passe si vite... Mais Camila, elle, elle fait quoi?

1. Pendant que Fifth Harmony se prépare à lancer un troisième album et refuse de changer de nom, malgré qu’elles ne soient plus ­désormais que quatre membres, Camila travaille d’arrache-pied à son premier opus, The Hurting. The ­Healing. The Loving, qui devrait voir le jour le 22 septembre prochain.

2. À titre d’introduction, la jeune femme de 20 ans a choisi la pièce Crying in the Club que l’on qualifie de pop tropicale !

3. Déjà adulée par des tonnes de jeunes filles, la compagnie de vêtements Guess a visé juste en ­choisissant Camila pour être le visage officiel de sa campagne ­publicitaire de l’automne 2017.

4. Cet été, Camila accom­pagnera Bruno Mars en tournée ! Cependant, on ignore si elle sera de la partie pour les concerts en sol québécois les 24, 29 et 30 août prochains...

5. Fait étonnant : Billboard a demandé à ses lecteurs qui aurait pu être la voix féminine d’une nouvelle version de Despacito et c’est Camila qui a été élue la grande gagnante, avec 47 % des votes ! Ses deux plus proches rivales, Shakira et Jennifer Lopez, s’en sortent avec 13 % et 12 %. Ne reste plus qu’à savoir ce que Justin Bieber en pense !

La phrase de la semaine

« Mettre les pieds dans l’océan, c’est la définition même de guérir... » – la chanteuse Avril Lavigne

3 trucs à surveiller ­­­­­­cette semaine

Le 18 juillet :

Les amateurs de musique qui goûte l’été ont rendez-vous au Metropolis de Montréal pour le concert de Xavier Rudd !

Le 19 juillet :

Un autre show à surveiller de près est certainement celui d’Ed Sheeran, au Centre Bell.

Le 21 juillet :

Le film Boule & Bill 2, avec le célèbre espiègle, mais si adorable chien Bill, prendra l’affiche. À voir en famille !