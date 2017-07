14 choses que l’on a vues à Muse

C’était la dernière soirée de la 50e édition du Festival d’été de Québec dimanche soir, ce qui veut dire que le Sac de chips s’est encore déplacé sur les Plaines pour être vos yeux et vos oreilles. On a finalement trouvé le zoom sur notre appareil photo en plus.

Voici ce que l’on a vu lors du spectacle de Muse.

1) Un échange intense de ballon de plage.

2) Des chapeaux fleuris.

Sac de chips

3) Un collier hawaïen.

Sac de chips

4) Une cape jaune.

Sac de chips

5) Encore le crocodile pas tuable.

Sac de chips

6) Un gars pour qui la santé des autres est importante.

Sac de chips

7) Un bâton gonflable.

Sac de chips

8) Une casquette cornue.

Sac de chips

9) Un gars qui agence parfaitement la couleur de ses cheveux à celle de son chandail.

Sac de chips

10) Charlie.

(Il est vraiment là, cherchez un peu.)

11) Un bac de recyclage qui avait un message à faire passer.

Sac de chips

12) Un gilet de Rob Zombie.

Sac de chips

13) Mondo Cozmo qui envoûte la foule.

14) Des gens bien installés dans une butte.

On vous l’avait dit qu’on avait trouvé le zoom.