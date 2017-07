Des personnages secondaires

Les personnages sont à l’honneur sur la scène de la Place des arts avec le tout premier gala Juste pour rire, présenté dimanche. Pourtant, on retiendra plus la complicité des animateurs Rachid Badouri et Éric Antoine que les personnages qu’ils ont incarnés au cours de la soirée.

Relève bien assurée

On en a eu la preuve dimanche soir : la relève en humour est franchement bien assurée. On s’en voudrait de passer sous silence les numéros de Vincent C et Alexandre Douville, deux humoristes qui ont plusieurs années d’expérience, mais qui demeurent moins connus que certains de leurs confrères. Le premier nous a vraiment impressionnés avec un tour de magie aussi fascinant que drôle, tandis que le second nous a soutiré quelques larmes de rire en se moquant de son look pour le moins singulier. Irrévérencieux et pleinement assumé. On aimerait les voir plus souvent sur les grandes scènes du festival.

La révélation Issa Doumbia

La révélation de ce gala Juste Personnages est sans contredit le Français Issa Doumbia. L’humoriste nous a fait crouler de rire avec son numéro où il se glisse dans la peau d’une enseignante de conduite automobile. Chaudement ovationné, l’humoriste, visiblement très ému, a confié qu’il réalisait un rêve en se produisant sur scène à Montréal pour la toute première fois. Gageons — et espérons — qu’il nous reviendra bientôt.

Complicité évidente

Malgré leur complicité évidente, Rachid Badouri et Éric Antoine n’ont toutefois pas réussi à faire fonctionner le numéro, servi en mi-parcours, où ils se déguisent en Donald Trump et Kim Jong-un. Ce segment, boiteux et approximatif, a d’ailleurs été abandonné en cours de route, les animateurs délaissant leurs personnages et leurs accents respectifs pour présenter leur prochain invité. La finale, où ils se glissent dans la peau de superhéros, était également plutôt fade, voire décevante.

Faibles personnages

À l’exception d’Issa Doumbia, ce sont les numéros où les invités s’éloignaient davantage de la thématique des personnages qui ont été les plus efficaces, dimanche soir. Sylvain Larocque en a fait la preuve avec un numéro très drôle, mais qui s’est gâché lorsqu’il a revêtu une ridicule perruque pour se transformer en personnage quelconque et abstrait.

LE VERDICT

Malgré quelques petits accrochages, Rachid Badouri et Éric Antoine ont piloté adroitement leur gala Juste Personnages dimanche. Une soirée amusante, divertissante et bien reçue par les festivaliers qui ont multiplié les ovations debout.

Le gala Juste personnages sera présenté à nouveau lundi soir à 18 h 30 et 21 h 30.