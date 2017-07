Des vacances d’été vraiment pas chères

Vous cherchez encore un endroit pour vos vacances d’été au meilleur prix possible ? Une chambre ou un chalet pas trop chers ?

Voici trois destinations parmi lesquelles vous avez des chances raisonnables de trouver des disponibilités. J’y ai séjourné plusieurs fois.

Sainte-Agathe-des-Monts

Entre Saint-Sauveur-des-Monts et Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts se distingue par le lac des Sables, très ­fréquenté pour la plage Major. Juste à côté se trouve le camping local où on loue ­pédalos, kayaks et planches à pagaie. Une école de voile borde aussi la plage.

Pédaler ne coûte rien, alors libre à vous d’emprunter le parc linéaire Le P’tit Train du Nord. À découvrir : les méga tyroliennes du Tyroparc.

Pour un séjour, même en famille, ­l’hôtel Super 8 s’avère un très bon rapport ­qualité-prix.

Saint-Élie-de-Caxton

Au village de Fred Pellerin, en Mauricie, il y a encore plus que les tours guidés en charrette tirée par un tracteur. Pour visiter les lieux, le vélo est idéal.

Connu pour ses légendes, Saint-Élie-de-Caxton demeure à découvrir pour le lac Bell. Là se trouve la Station touristique Floribell, dotée d’une belle plage avec kayaks et ­pédalos à louer. On y loge pour à peine plus de 100 $ dans une belle chambre.

Saint-Zénon

Avec un tarif variant de 600 $ à 1000 $ pour 5 nuits par famille, la Pourvoirie Trudeau, dans Lanaudière, offre l’une des meilleures aubaines au Québec pour un chalet au bord de l’eau. Espacés les uns des autres, les ­chalets sont dotés de toutes les commodités.

Ils sont pour la plupart reliés à un quai privé avec pédalos, kayaks de plage et chaloupes. Un trampoline flottant est à la disposition de tous. Et s’il pleut ? On lit, on s’amuse à des jeux de société, on jase et on prend ça relax.

À explorer - Bas-Saint-Laurent

Paisible île aux Lièvres

Pour des vacances reposantes, on ne se trompe pas en allant à l’île aux Lièvres, accessible par bateau à partir de Rivière-du-Loup. Il n’y a pas de route ni de véhicules.

Photos courtoisie, Alain Demers

On marche sur les berges avec vue constante sur l’estuaire. Il n’est pas rare d’y voir des phoques.

Sur cette île de 13 kilomètres de long, propriété de Duvetnor, on loge en auberge, en chalet ou sous la tente.

►www.duvetnor.com