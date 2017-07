Partez à l’aventure!

À moins de 20 minutes du centre-ville de Québec, dirigez-vous vers la pittoresque île d’Orléans. À votre arrivée sur ce magnifique « lopin de terre insulaire », vous atteindrez le seul feu de circulation de l’île, tournez à droite et roulez environ deux kilomètres et vous verrez sur votre droite l’entrée du vignoble Sainte-Pétronille. La vue est splendide, la salle de dégustation ainsi que la terrasse sont vachement sympa et les proprios sont fort accessibles. Ceux-ci se nomment Nathalie Lane et Louis Denault, et vous aurez sûrement la chance de les croiser, car ils sont presque toujours là en saison estivale. Sur cette même île, je vous suggère aussi de vous rendre au Vignoble Isle de Bacchus. Un des plus anciens domaines viticoles de notre belle province.