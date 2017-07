Relève de la garde à la tête du monde

Captivant de voir côte à côte vendredi, à Paris, Emmanuel Macron et Donald Trump, supervisant la toujours très impressionnante parade du 14 juillet sur les Champs-Élysées ! La France souhaitait saluer cette année le centenaire de l’engagement militaire américain dans la Première Guerre mondiale.

L’hommage grandiose avait de quoi flatter Trump, qui a parfaitement joué le jeu du commandant-en-chef, fier de ses GI 100 ans plus tard. C’est toutefois Macron qui est sorti grandi du court séjour du président américain dans la capitale française.

En déployant les fastes de la République, en offrant à son invité un repas au deuxième étage du symbole planétaire de la grandeur française, la tour Eiffel, et en présentant au monde le visage jeune et serein d’un président moderne, Macron a accrédité la thèse qu’il mérite tout autant que son visiteur, voire davantage, le statut de leader du monde libre.

À QUI LE TOUR ?

Trump se tenait droit, vendredi, aux côtés de ce même Macron qui, six semaines plus tôt, avait dénoncé « l’erreur américaine » de se retirer de l’Accord de Paris sur le climat et qui avait, du même élan, fait savoir « à tous les scientifi­ques, ingénieurs, entrepreneurs, citoyens engagés que la décision du président des États-Unis a déçus » qu’ils allaient trouver dans la France « une seconde patrie ».

Ce même Macron qui, recevant Vladimir Poutine à Versailles à la fin mai, lui avait servi, toujours avec aussi peu de scrupules, une leçon de respect des droits de la personne (au sujet de la violence contre les gays en Tchétchénie), de la liberté d’expression (en éreintant Russia Today et Sputnik, « des agences de propagande »), et de la politique internationale (en se disant prêt à utiliser la force militaire si le régime d’Assad, l’allié de la Russie, employait à nouveau des armes chimiques).

Avec Donald Trump et son « America First », plusieurs se prennent à chercher un nouveau leader pour le monde libre. Macron, fraîchement élu, s’impose lentement, mais clairement. Ange­la Merkel, l’Allemande, stoïque et rationnelle, inspire beaucoup d’admiration.

Xi Jinping, le Chinois, a amplifié son influence depuis qu’il s’est présenté en janvier à Davos comme le nouvel héros de la mondialisation et de l’ouverture des marchés. Jusqu’à Justin Trudeau qui continue d’apparaître comme l’ultime espoir du centre gauche progressiste mondial.

NI DÉSIR NI CAPACITÉ DE MENER LE MONDE

Chez les critiques du président américain, on continue à se relayer le reportage ravageur du correspondant politique de l’Australian Broadcasting Corporation à la fin du dernier sommet du G20 à Hambourg. C’est un Donald Trump « mal à l’aise, seul et maladroit » que Chris Uhlmann dit avoir observé au cours de la rencontre.

Le journaliste de 57 ans constate que « Donald Trump a accéléré le déclin des États-Unis comme leader mondial. (...) Il a réussi à isoler son pays, à déconcerter et à aliéner ses alliés, et à diminuer l’Amérique. » La question est de savoir si les failles de l’homme vont suffire à entraîner le pays au complet vers la déchéance.

Au mieux, les partisans du président sont en paix avec ce qu’ils voient. Au pire, ils s’en foutent. Les sondages hebdomadaires que réalise Gallup montrent que son soutien chez les républicains se maintient autour de 85 % depuis son investiture. Le reste du monde peut bien s’interroger sur le leader à suivre, ses partisans se sont fait une tête et rien, apparemment, ne les fera changer d’idée.

LEADER DU MONDE LIBRE

Donald Trump

Photo AFP

71 ans

À la tête de la 1re puissance militaire et économique mondiale

Possède une fortune personnelle évaluée à 3,5 milliards $

Élu sur un programme favorisant « L’Amérique d’abord ».

Angela Merkel

Photo AFP

62 ans

Chancelière allemande depuis 2005

À la tête de la 4e économie mondiale

Se dirige en septembre vers un 4e mandat.

Xi Jinping

Photo AFP

64 ans

Président de la République populaire de Chine depuis 2013

Rivalise avec les États-Unis pour le titre de 1re économie mondiale

Fait la promotion du « rêve chinois » grâce auquel la Chine prend la place qui lui revient dans le monde.

Vladimir Poutine

Photo AFP

64 ans

Au pouvoir en Russie depuis 1999

Une popularité inébranlable : 87 % des Russes ont confiance en lui.

Est soupçonné d’ingérence dans les élections aux États-Unis, en France, en Grèce et ailleurs en Europe de l’Est.

Des « jeunots » qui se font une place

Emmanuel Macron

Photo AFP

39 ans

Élu président de la France en mai dernier

Justin Trudeau

Photo AFP

45 ans

Premier ministre du Canada depuis novembre 2015