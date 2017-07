Une jeune Américaine prometteuse

WINNIPEG | La prochaine vedette du tennis américain se nomme-t-elle Caroline Dolehide ?

Une chose est sûre, à 18 ans seulement, la joueuse au physique imposant a couronné une semaine de rêve, défaisant en finale la Japonaise Mayo Hibi en des manches de 6-3 et 6-4. La veille, elle s’était inclinée en double dans le match ultime. Une première visite au Canada qu’elle n’oubliera pas de sitôt.

« C’était une défaite difficile pour le moral [en double], mais j’ai oublié ça et j’ai regardé ce que j’avais fait plus tôt cette semaine contre Mayo afin d’ajuster ma stratégie pour mon simple » a raconté la 246e raquette mondiale.

La joueuse de l’Illinois soulevait le gros trophée dans un tournoi offrant 25 000 $ en bourses pour la deuxième fois cette saison. Ses ambitions sont claires pour le reste de sa carrière. « On doit tous commencer quelque part [...] Je veux devenir la meilleure Américaine au monde et je suis impatiente de pouvoir jouer dans des tournois WTA, à un niveau plus élevé », a lancé Dolehide.