Actions indécentes: un homme est recherché à Saint-Hyacinthe

Un homme qui aurait posé des gestes indécents dans un commerce de restauration rapide de Saint-Hyacinthe est présentement recherché par la police.

Les autorités ont d’ailleurs diffusé le portrait-robot de l’individu recherché, ainsi que des photos tirées des images d’une caméra de surveillance du restaurant.

L’homme en question aurait commis des actions indécentes le 27 mai, vers 13 h 45, dans le restaurant situé sur l’avenue Saint-Louis.

Le suspect mesure environ 1,82 mètre (6 pi) et pèse approximativement 77 kg (170 lb). Il est âgé entre 45 et 50 ans et il a les cheveux bruns.

PHOTO FOURNIE PAR LA SQ

Au moment des faits, l’homme portait un jeans bleu, un manteau et une casquette foncés, ainsi que des lunettes pour la vue avec une monture fine.

Il se déplacerait à bord d’une voiture s’apparentant à une Hyundai Elantra de couleur beige ou or.

Toute personne détenant des informations susceptibles de faire progresser l’enquête est invitée à communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.