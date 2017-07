Carte météo du Journal: risque d’orages et de temps violent d’ici la fin de la soirée

MONTRÉAL - Les prévisions météorologiques sont sans équivoque: il existe une possibilité d’orages violents en après-midi et en soirée pour le sud du Québec.

Montréal, la Montérégie, l’Estrie et les Bois-Francs pourraient être les régions les plus durement touchées si les possibilités d’orages se concrétisent.

On parle ici de 60% de possibilités d’averses qui sont dues à «une faible perturbation en provenance du sud de l'Ontario», selon meteolaurentides.com.

Le mercure pourrait indiquer 25 degrés Celsius au maximum, et 31 si on tient compte du facteur Humidex.

Quant à l’Outaouais, aux Basses-Laurentides, à la Mauricie et à la région de la Capitale-Nationale, elles ont plus de chances d’être épargnées par les orages et le temps violent.

Pour les secteurs plus au nord, on qualifie les risques d’orages de «faible».

Voici la Carte météo du Journal. Une réalisation d'Éric Chatigny, de meteolaurentides.com, en collaboration avec Hydro Météo.