Des parents accusent le chanteur R. Kelly de garder leurs filles en otage

Dans un long rapport d’investigation pour Buzzfeed, le journaliste Jim DeRogatis révèle que R.Kelly garderait plusieurs jeunes femmes en otage dans une secte.

Selon trois familles et de nombreux ex-membres de l’entourage du chanteur américain, ces femmes seraient maintenues dans des conditions mentalement et sexuellement abusives où elles doivent agir de façon spécifique avec le chanteur. Elles n’auraient pas le droit de contacter leurs proches et leurs téléphones cellulaires auraient été confisqués. R.Kelly filmerait les ébats sexuels avec les femmes pour les montrer à des hommes de son entourage. Elles seraient maintenues dans deux propriétés du chanteur à Chicago et Atlanta.

Selon l’article, les femmes auraient été attirées par la promesse du chanteur de 50 ans de faire avancer leur carrière musicale et auraient ensuite eu le «cerveau lavé» par R.Kelly. Un parent qui accuse R.Kelly des méfaits décrit l’homme comme un maître de la manipulation.

Selon Buzzfeed, un total de six femmes seraient maintenues dans la «secte». «Elle avait l’air d’une prisonnière, décrit une maman d’une des jeunes femmes. C’était horrible. Je l’ai serrée dans mes bras encore et encore, mais elle n’arrêtait pas de me dire qu’elle était amoureuse de R.Kelly et que c’était maintenant lui qui prenait soin d’elle. Je ne sais pas quoi faire.»

Toujours selon l’investigation de Jim DeRogatis, une visite de policiers dans les deux maisons où les femmes seraient détenues n’a mené à aucune accusation.

On vous invite à lire tout l'article de Buzzfeed (en anglais) par ici.

Ce n’est pas la première fois que R.Kelly fait la une pour des histoires tordues, lui qui avait épousé sa protégée Aaliyah, âgée de 15 ans en 1994, alors qu'il en avait 27. Le mariage illégal avait ensuite été annulé. Une histoire de sextape avec une mineure avait également mené à des accusations et une longue bataille en cour.