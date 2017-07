Festival Juste pour rire: Village People fait danser Montréal

Village People a conquis la place des festivals de Montréal, remplie à pleine capacité, lundi, avec leurs plus grands succès. Le mythique groupe disco, qui a fait danser la foule, présentait son spectacle célébrant le 40e anniversaire de sa formation, dans le cadre du festival Juste pour rire.

Sur bande enregistrée, et donc sans musicien sur scène, les Village People ont égrené leurs grands succès, quasiment tout le monde pouvant en fredonner les refrains.

Felipe Ortiz, l'indien du groupe, et Alex Briley, le soldat, sont les deux membres d'origine du groupe, qui a été créé en 1977. Les autres membres (le policier, le cowboy, l'ouvrier et le motard) ont été changés en cours de route.

Après avoir ouvert avec «Stomp», mêlant chansons et chorégraphies, les six compères ont immédiatement enchainé avec «Macho Man», «Listen To The Music», «San Francisco» ou encore «Trash Disco».

La foule avait visiblement envie de faire la fête avec les six gars, tapant dans ses mains et reprenant les refrains en choeur.

Malgré leur âge, quelques rides et des silhouettes un peu plus arrondies, les gars ont toujours la même énergie pour bouger et multiplier les pas de danse, tout en interprétant leurs chansons mythiques.

En fin de parcours, Village Peeople devait conclure avec un feu d'artifices de tubes, enchaînant sans arrêt «In The Navy», «Go West» et bien sûr «Y.M.C.A».

Le jeune rappeur Montréalais Argento et le groupe AP3 (audioplayground3) ont ouvert la soirée, mais leur musique ne semble pas avoir convaincu la foule, n'obtenant que des applaudissements polis.