Ignacio Piatti près d’un retour au jeu

Après une pause de deux semaines, l’Impact de Montréal tentera de retrouver le chemin de la victoire mercredi, à l’occasion de la visite de l’Union de Philadelphie.

Le Bleu-Blanc-Noir devra cependant se débrouiller sans son joueur-vedette Ignacio Piatti, qui a subi une blessure aux adducteurs lors du match retour de la finale du Championnat canadien contre le Toronto FC, le 27 juin. L’Argentin s’est entraîné en solitaire lundi et semblait à l’aise sur le terrain.

«Il s’est entraîné très fort. Je pense que pour le match de mercredi, on ne va pas prendre trop de risque. On vise le match de Dallas [samedi] en ce moment», a expliqué l’entraîneur-chef Mauro Biello.

Plusieurs vétérans pourraient d’ailleurs manquer à l’appel. Marco Donadel soigne une blessure à un genou et son état sera réévalué mardi.

De son côté, Hassoun Camara s’est blessé à la jambe lors de l’entraînement de dimanche et représente un cas incertain. Andrés Romero est quant à lui toujours aux prises avec cette blessure à la jambe qui l’embête depuis un bon moment.

Ballou est prêt

En l’absence de Piatti, Ballou Jean-Yves Tabla pourrait être appelé à jouer du côté gauche mercredi.

«Il a traîné une blessure au cours du dernier mois, mais il est maintenant guéri et on a vu à l’entraînement dans les derniers jours qu’il se sentait beaucoup mieux», a souligné le pilote.

L’athlète de 18 ans impressionne à sa première saison dans la Major League Soccer. Il a cependant été un peu plus effacé dans les derniers matchs, alors que les formations adverses lui offrent un peu moins d’espace.

«Ballou est le genre de joueur auquel les autres équipes vont porter une attention particulière et pour atteindre le prochain niveau, il devra s’ajuster et trouver des solutions. Nous savions qu’il avait un talent spécial, c’est pour ça qu’on lui a offert un contrat l’an dernier», a mentionné Biello, qui apprécie la maturité du jeune milieu de terrain.

«Nous devons être prudents dans son cas. Nous discutons avec lui tous les jours afin de bien le guider.»

Biello satisfait

La semaine dernière, l’Impact a disputé un match amical contre le Fury d’Ottawa, qu’il a remporté au compte de 1-0. Cette rencontre a permis à de jeunes joueurs comme Shamit Shome et Louis Béland-Goyette de démontrer leur savoir-faire. Si Donadel n’est pas en mesure de participer à l’affrontement de mercredi, il est possible que l’un d’entre eux obtienne ses premières minutes de jeu de la saison.

«Je suis extrêmement content des jeunes joueurs, a précisé Biello. Shome a joué un excellent match et c’était la première fois que je le voyais dans un match officiel. Louis Béland-Goyette, qui revient [d’une blessure], a aussi certaines qualités.»

«Les jeunes ont très bien fait et continuent à progresser. À la fin, on a besoin d’eux, ils vont entrer dans des moments importants et je pense qu’avec tout le travail qu’ils font, ils seront prêts à aider l’équipe.»