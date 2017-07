Je sors, je reste

Coup de cœur

Exposition

Mondes oniriques

photo courtoisie

Le troisième volet de l’exposition immersive Sensory Stories, produite par le Centre Phi et Future of StoryTelling, nous transporte dans le monde des rêves, des souvenirs et des mondes fantaisistes. Marchez dans l’espace, habitez le corps d’un autre, volez comme un oiseau : tout semble possible avec ces nouvelles expériences de réalité virtuelle!

Dès le 18 juillet, au Centre Phi

Je sors

Nuits d’Afrique

Las Cafeteras

photo courtoisie

La programmation extérieure de Nuits d’Afrique débute officiellement ce soir avec les groupe Las Cafeteras, originaire de Los Angeles. Mêlant des instruments traditionnels mexicains, comme la jarana, à des tendances folk actuelles, le groupe offre un son latino alternatif à découvrir!

Ce soir 21h30 à la scène TD, au Quartier des spectacles

Festival Fantasia

Bitch

photo courtoisie

Ce film décalé et hautement subversif de Marianna Palka se base sur un cas réel afin de raconter l’histoire de Jill, une mère de famille instable, ignorée par son mari qui la trompe avec sa secrétaire. Lorsque Jill pète les plombs, elle prend le comportement d’un chien sauvage et la situation devient vite hors de contrôle.

Ce soir 21h30, au Théâtre Hall de Concordia

Zoofest

Le Gala de l’Absurde

photo courtoisie

Piloté par les Appendices Julien Corriveau et Jean-François Provençal, le gala absurde du Zoofest recevra ce soir les humoristes Maude Landry, Yannick de Martino, Rosalie Vaillancourt, Didier Lambert et Julien Chidiac. Ça promet!

Ce soir 20h45, au Monument-National

Juste pour rire

Gala Juste Engagé

photo courtoisie

Laurent Paquin revient pour la 14e fois à la barre d’un Gala Juste pour rire, et s’associe à l’humoriste français Jean-Luc Lemoine afin de décortiquer les travers de la société. Au cours des deux spectacles présentés ce soir, plusieurs humoristes de renom viendront mettre leur grain de sel, dont Blanche Gardin, André Sauvé, Anthony Kavanagh, et Mélanie Couture.

Ce soir 18h30 et 21h30, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts

ZH Festival

Entre deux chiens tête en bas + Asphyxie réglementaire

photo courtoisie

Programme théâtral double au ZH Festival ce soir, qui débutera avec une pièce du collectif Grande Surface, explorant la ligne mince qui sépare l’idéologie du bien-être de la commercialisation individualiste du «moi flottant». Suivra ensuite la pièce de Tamara Nguyen, qui a pour contexte un ralentissement du métro causé par un suicide. De belles découvertes en perspective!

Ce soir dès 20h, à la Maison de la culture Maisonneuve

Je reste

Livre

Une très légère oscillation

photo courtoisie

L’écrivain et voyageur français Sylvain Tesson a vu sa vie basculer après une chute de 10m depuis le toit d’un chalet en 2014. L’auteur livre aujourd’hui les pensées qui l’ont habité depuis sa longue convalescence, et propose des réflexions intéressantes autant sur l’actualité que sur la spiritualité. Une belle lecture!

Disponible en librairie

Télévision

Hakim Chajar – Inspiration chef

photo courtoisie

Hakim rejoint l’équipe du Festin de Babette, un événement caritatif qui amasse des fonds pour la recherche sur l’Alzheimer. En compagnie de sept chefs, il se voit confier la réalisation des plats tirés du célèbre film Le Festin de Babette, qu’il doit personnaliser et servir à près de 200 invités!

Ce soir 19h30, à l’antenne de TVA

Film

Les Schtroumpfs : Le Village perdu

photo courtoisie

Lors d’une promenade, la Schtroumpfette tombe nez à nez avec un Schtroumpf inconnu, qui habiterait dans la forêt interdite. Malgré l’interdiction du Grand Schtroumpf, la Schtroumpfette n’en fait qu’à sa tête et part à la découverte de la forêt interdite avec trois compagnons, découvrant au passage toutes sortes de choses merveilleuses.

Disponible en DVD