La Turquie prolonge encore l’état d’urgence en vigueur depuis un an

La Turquie a prolongé lundi de trois mois l’état d’urgence instauré après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, a rapporté l’agence de presse progouvernementale Anadolu.

Sur proposition du gouvernement, le Parlement a voté l’extension de l’état d’urgence qui arrivait à expiration mercredi, a indiqué Anadolu.

Cette décision survient au surlendemain de l’anniversaire du putsch avorté qui a été commémoré avec des rassemblements massifs dans toute la Turquie.

L’état d’urgence, promulgué le 20 juillet, avait déjà été prolongé trois fois, en octobre, en janvier et en avril.

Dans le cadre de l’état d’urgence, les autorités turques traquent inlassablement les partisans présumés du prédicateur Fethullah Gülen, accusé par Ankara d’avoir piloté le coup de force, ce que l’intéressé nie.

Mais au-delà des putschistes présumés, les purges ont également frappé des opposants prokurdes, des médias critiques et des ONG.

Depuis le putsch avorté, plus de 50 000 personnes ont été arrêtées et plus de 100 000 limogées.

Le dirigeant du principal parti d’opposition (CHP, social-démocrate), Kemal Kiliçdaroglu, a exhorté samedi le gouvernement à lever l’état d’urgence qui, a-t-il dit, «est devenu permanent».

Mais le président Erdogan a plusieurs fois répété que l’état d’urgence ne serait levé «que lorsque tous les troubles auront disparu».