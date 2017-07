Le Canada médaillé de bronze en softball

Le Canada a remporté la médaille de bronze au Championnat du monde de softball de Whitehorse, au Yukon. Le Québécois Mathieu Roy et ses coéquipiers ont été défaits par la marque de 7-3 par l’Australie, dimanche.

En préliminaires, la formation avait une fiche parfaite de sept victoires. À leur premier match du tour éliminatoire, les Canadiens ont vaincu les Japonais 2-0. Ils étaient toujours sur la bonne voie pour défendre leur titre mondial. Le tournoi s’est gâté, samedi soir, quand l’unifolié a laissé filer une avance de sept points et s’est incliné 12-11 contre la Nouvelle-Zélande.

«C’était vraiment un match crève-cœur. On menait 9-2 après quatre manches, mais nous nous sommes fait prendre. La température n’était pas en notre faveur non plus. Nous avons dû arrêter le match à trois reprises en raison de la pluie», a raconté Roy.

La rencontre a finalement duré environ quatre heures et s’est terminée par une défaite pour les Canadiens. «C’était épuisant physiquement et mentalement. C’est un match qui a fait mal, surtout que nous avons perdu», a dit le Québécois.

Ce dernier croit que cette défaite est à l’origine du deuxième revers du Canada contre l’Australie. «Nous n’avons pas réussi à remonter la pente et nous sommes arrivés à ce match avec un peu moins d’énergie que d’habitude», a confié Roy.

«Ce n’est pas le résultat que nous attendions. Nous avions l’équipe pour gagner l’or et défendre notre titre. Nous sommes tous très déçus», a-t-il ajouté.

Maintenant le Mondial terminé, le Canada se préparera pour les qualifications des Jeux panaméricains de 2019, une compétition qui aura lieu à l’automne.