Le déficit de productivité : le connaître pour mieux le combattre

Marie-Ève Cloutier - 37e AVENUE

Un sondage d’ADP Canada nous apprend qu’un travailleur canadien sur deux a le sentiment de ne pas être suffisamment productif au travail. Ces derniers n’ont même aucune honte à l’admettre. Pourquoi, et comment corriger la situation ?

Pas moins de 49 % de travailleurs canadiens se disent un peu productifs, pas très productifs ou pas du tout productifs. Les causes sont multiples.

Les distractions

Les réseaux sociaux, les courriels, le téléphone et le bruit sont autant de facteurs de distractions massives que peuvent subir les travailleurs. Ainsi, près de 43 % des 1 565 Canadiens interrogés en octobre 2016 dans le cadre du sondage mené par ADP Canada n’ont pas hésité à dire que ces distractions étaient la cause principale du déficit de productivité de la main-d’œuvre.

La paralysie de la bureaucratie

De plus, 35 % des travailleurs les moins productifs se plaignent également d’un excès de processus. Autrement dit, le travail fastidieux, la paperasse et les goulots d’étranglement organisationnels qui paralysent le système finissent par miner la productivité générale des travailleurs.

La complaisance

Pas moins de 27 % des employés moins productifs déclarent aussi simplement qu’ils n’ont pas besoin de travailler plus efficacement pour accomplir leurs tâches.

Même si, dans certains cas, la complaisance peut être attribuée à l’employé, elle est aussi souvent causée par le manque de formation ou de ressources, ou encore le faible taux d’engagement des employés, d’après Perlina Turgeon, directrice, Service à la clientèle, Comptes nationaux chez ADP Canada.

L’ennui et les autres soucis

Dans une plus faible proportion, les autres causes du déficit de productivité signalées par les travailleurs canadiens moins productifs sont l’ennui et le manque de ressources ou d’outils (deux éléments mentionnés par 20 % des répondants), la charge de travail (15 %) et une formation déficiente (10 %).