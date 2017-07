Le Mondial des jeux: le festival dont vous êtes le héros!

C’est ce weekend que le Mondial des jeux était lancé. Jusqu’au 30 juillet, les fans de jeux de tous les âges y trouveront leur compte.



Devant l’immensité de la programmation, Pèse sur start vous a décortiqué celle-ci... en s’inspirant de classes de personnages de Donjons et Dragons.



Utile et agréable, quoi!

Pour les chevaleresses et joueurs compétitifs oldstores - stock.adobe.com

Jouer ne suffit pas pour vous? Vous désirez également gagner des trophées? Ça tombe bien, le Mondial organise son premier tournoi qui se tiendra le 23 juillet, 10 h, à l’Agora de l’UQAM.



Pour s’y joindre, vous devez former une équipe de trois joueurs et affronter d’autres trios à neuf jeux dont Terraforming Mars et Cyclade.



Il y a plus de 3000 $ en prix et, surtout, de l’honneur à gagner. Bonne chance!



Détails ici.

Pour les nains en armure et fans de jeux de tables andryuha1981 - stock.adobe.com

Les amateurs de figurines peintes à l’aide de pinceaux microscopiques vont capoter, car bon nombre de jeux de table sont en démonstration lors des soirées Off du Mondial.



Les 21, 22, 28 et 29 juillet, Le Valet d’Coeur tiendra des soirées de jeux à l’Agora de l’UQAM.



Au programme: des incontournables des jeux de tables et un paquet de découvertes sur fond d’ambiance hyper ludique. La preuve? Ça commence à 22 h et ça se termine à 3 h du matin, batinsse!



Détails ici.

Pour les ninjas et geeks de jeux vidéo Hey 9 - stock.adobe.com

Vous préférez le numérique?



Vous retrouverez de nombreux kiosques de jeux vidéo sur le Boulevard des jeux, dont des bornes d’arcades ainsi que l’espace Microplay pour les fans de la Nintendo Switch.

Pour les archers qui aiment les flèches et les vedettes saranai - stock.adobe.com

Vous aimez lorsque des personnalités jouent à vos jeux préférés? Incroyable, mais vrai: le Mondial a pensé à vous!



Le 22 juillet, les Appendices vont jouer à L’Osti d’jeux à l’aide de leur propre extension. Ça va délirer solide.



Le 23 juillet à 22 h, les comiques Jay Du Temple et Guillaume Pineault vont participer à un quiz qui s’annonce fou, fou, fou. C’est à l’Agora de l’UQAM.



Puis, le 30 juillet, 20 h 30, à l’Agora de l’UQAM, l’humoriste Jérémie Larouche anime une partie d’Atmosfear, le jeu culte des années 90.

Détails ici.

Pour les magiciens et autres joueurs du bel âge sudowoodo - stock.adobe.com

Le Mondial offre autant une soirée dansante (le 24 juillet, 19 h, à l’Agora de l’UQAM) qu’un tournoi de cartes (21 juillet, 10 h, Agora de l’UQAM), une initiation au «yoga humoristique» (18 juillet, 14 h 30, Agora de l’UQAM) ainsi qu’une soirée de spectacles... et de rencontres (25 juillet, 19 h, Agora de l’UQAM).



Détails ici.