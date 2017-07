Les Golden Knights connaissent déjà du succès

Les Golden Knights de Las Vegas connaissent déjà leur grande part de succès aux guichets.

Selon le propriétaire Bill Foley, la nouvelle formation de la Ligue nationale de hockey se situe non loin du top 5 pour les revenus liés à la vente de billets.

«Les Oilers d'Edmonton ont plus de revenus dans leur nouvel amphithéâtre, a-t-il dit à Forbes. Les Rangers de New York, les Maple Leafs de Toronto et les Blackhawks de Chicago sont devant nous. Le Canadien de Montréal est à égalité avec nous.

«Nous avons plus de revenus que les Flyers de Philadelphie, les Penguins de Pittsburgh et les Bruins de Boston. Les billets du bas de l'aréna sont déjà vendus pour les trois à 10 prochaines années.»

Foley a également déclaré que toutes les loges avaient été vendues pour la saison 2017-2018.