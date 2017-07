Les habitudes malsaines qui minent la productivité

Corinne Fréchette-Lessard - 37e AVENUE

Pour être productif, avoir les bons outils de travail et résister à la tentation de procrastiner ne suffisent pas. Une bonne hygiène de vie compte aussi pour beaucoup. Voici quelques mauvaises habitudes qui risquent de torpiller votre productivité.

La malbouffe

Si vous comblez vos fringales plus souvent avec une friandise sucrée qu’avec une collation santé, vous mettez en péril votre productivité. Dans une vaste étude réalisée par l’Université Brigham Young, la Health Enhancement Research Organization et le Healthways Center for Health Research auprès d’environ 20 000 employés, ceux dont la diète laissait à désirer étaient 66 % plus à risque de connaître une baisse de régime au bureau.

L’absence de pauses

Moins le corps s’active, plus le sang a du mal à circuler. Et comme c’est le sang qui apporte l’oxygène et l’énergie aux muscles et au cerveau, rester assis à son bureau trop longtemps entraîne une baisse de vigueur.

Le tabagisme

Vous ne pouvez traverser la journée sans en griller quelques-unes ? Votre cadence au travail en souffre. Dans l’étude de l’Université Brigham, les fumeurs étaient 28 % plus à risque de connaître une baisse de productivité que les non-fumeurs.

La déshydratation

Jusqu’à 75 % des Américains sont constamment déshydratés, selon des recherches. Le manque d’eau, même minime, a des effets néfastes sur la mémoire à court terme et la pensée analytique, incluant la compréhension de calculs mathématiques de base. La vision en prend aussi pour son rhume, puisque la déshydratation diminue la capacité de faire le foyer sur des petits détails, comme sur une page imprimée ou sur un écran d’ordinateur.