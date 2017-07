N’allez surtout pas sur cette île si vous détestez les foules

Si vous pensez que la plage du parc Jean-Drapeau est bondée durant une journée de canicule, c’est que vous n’avez jamais mis les pieds sur l’île Santa Cruz del Islote, en Colombie.

D’une superficie de 0,01 km2 - c’est-à-dire la taille d’un terrain de soccer -, elle abrite un peu plus de 1200 habitants.

Elle est considérée comme l'île la plus peuplée du monde, avec une densité de population d’environ 120 000 habitants par km2.

En comparaison, l’île de Manhattan, avec ses 27 501 habitant par km2, a l’air d’un paradis des grands espaces.

Une publication partagée par Miramar Coveñas (@miramarcovenas) le 6 Mars 2017 à 9h29 PST

Une publication partagée par Andreina Solórzano (@andreinaco) le 22 Mars 2017 à 11h12 PDT

Santa Cruz del Islote, qui fait partie de l’archipel San Bernardo,a été le sujet de nombreux reportages. Selon Condé Nast Traveler, on y trouve environ 90 maisons, pas d’eau courante et de l’électricité quelques heures par jour seulement. Elle aurait été d'abord peuplée par quelques pêcheurs il y a 150 ans.

Une publication partagée par worldlifetimejourneys (@worldlifetimejourneys) le 18 Avril 2017 à 23h26 PDT

La pauvreté y est aujourd'hui omniprésente, mais les habitants sont très attachés à leur île. Certains la qualifient même de paradis à cause de son côté calme et sécuritaire et de son esprit de communauté.

Une publication partagée par J O N A T H A N - A D A M S (@jonathanworld) le 31 Août 2016 à 5h14 PDT

Vous aimeriez y aller? Sans grande surprise, on n’a trouvé aucun logement à louer directement sur place, mais vous pouvez y aller en bateau pour une petite visite.

Vous pouvez aussi louer un hamac, une chambre d'hôtel ou une villa sur l’île voisine de Mucura.

Une publication partagée par Easy Tours Barranquilla ® (@easytours_barranquilla) le 23 Sept. 2016 à 8h22 PDT

Encore mieux: vous pouvez louer cette cabane flottante grâce à Airbnb. Ce n'est pas le grand luxe, mais vous serez à quelques coups de rame seulement de Santa Cruz del Islote!