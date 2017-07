En 25 ans, dans le cadre du Tour CIBC Charles-Bruneau, la somme de 50 millions de dollars a été remise à la Fondation Charles-Bruneau. L’argent recueilli a été investi en recherche et dans la construction, l’aménagement et l’équipement d’un Centre et de trois Unités d’oncologie pédiatrique.

Photos Mathieu Deshayes, Audrey Boivin, madame Taddio

