Une tour de 26 étages inquiète les résidents

L’ambiance était électrique, lundi soir, à l’hôtel de ville de Laval, où plus d’une centaine de riverains étaient venus questionner le maire Demers et les experts en urbanisme de la Ville lors d’une réunion d’information consacrée à ce projet de construction situé boulevard Lévesque Ouest.

« Cette tour va me plonger dans l’ombre et me boucher la vue, s’exclamait Marianne Chantelois, une habitante du complexe de condominiums Le Maritime, située juste à côté de la future tour. Aujourd’hui j’ai une vue à 231 degrés, quand cette chose-là sera construite je n’aurais plus que 51 degrés. »