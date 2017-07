27 choses à faire vivre à vos amis étrangers pour qu’ils n'oublient jamais leur voyage chez nous

Vous accueillez des voyageurs cet été? Pour les impressionner, il faut leur montrer nos beaux côtés. En ville, à table et surtout dans le fond du bois: on a rassemblé quelques expériences pour vous inspirer.

1. Un petit tour à la cabane

Il y a des cabanes à sucre qui offrent des repas traditionnels à l’année. C’est le cas de la Sucrerie de la Montagne et de son décor d’antan, à Rigaud, en Montérégie.

2. La vue (et les ratons laveurs) du Mont-Royal

Une virée à l'observatoire est toujours de mise, ne serait-ce que pour prendre quelques selfies devant Montréal et/ou avec nos chers ratons.

3. Du camping au parc national du Mont-Mégantic

Feu de camp, guimauves brûlées, grand air et maringouins: le camping ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais il a certainement un côté typique! Le bonus avec le parc national du Mont-Mégantic, c’est qu’il est situé dans une réserve internationale de ciel étoilé.

4. Une poutine au Roy Jucep ou à la Banquise ou chez Asthon (ou où vous voudrez)

Pas de chicane. L’important, c’est de trouver un resto digne de convaincre les plus sceptiques.

5. Une balade dans le Vieux-Québec

Pique-nique sur les Plaines, magasinage de souvenirs dans le Petit-Champlain, balade sur la terrasse Dufferin et festivités sur Grande-Allée: la capitale est un arrêt incontournable.

6. Une croisière aux baleines

Si vos invités n’ont jamais vu de baleine, ils risquent vraiment d’apprécier ce classique. Rendez-vous à Tadoussac ou Rivière-du-Loup pour une excursion en bateau.

7. Une séance de relaxation au Bota Bota, à Montréal

Un spa installé dans un bateau, avec des saunas et jacuzzis donnant vue sur la ville, on ne voit pas pas ça tous les jours.

8. Une expédition à l’île Moukmouk

Elle existe! L’île Moukmouk est située sur le lac Duparquet, en Abitibi-Témiscamingue, dans une pourvoirie. Idéale pour un vrai gros séjour en nature... et pour enseigner quelques expressions québécoises à vos invités.

9. Un roadtrip jusqu’au rocher Percé

A-t-on besoin de vous convaincre que la Gaspésie vaut le détour?

10. Un repas de homard en Gaspésie

Un argument en faveur du point précédent, au cas où.

11. Une visite au musée national des Beaux-Arts du Québec

De passage dans la capitale, ne manquez pas ce musée et son nouveau pavillon Lassonde.

12. Un spectacle au festival Grosse Lanterne

La 4e édition de ce festival de musique indépendante aura lieu à Béthanie, près de Bromont, dans la forêt, du 28 au 30 juillet. Camping sur place!

13. Une journée à la plage d’Oka

C’est souvent bondé, mais tant pis. On peut y faire des BBQ en plein air et c’est la plus belle plage à proximité de Montréal.

14. Une randonnée dans le parc des Grands-Jardins ou des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie

Les sentiers de randonnée ne manquent pas au Québec, mais ceux des parcs nationaux de Charlevoix sont particulièrement spectaculaires.

15. Un peu de cueillette à l’île d’Orléans

Cueillette de pommes ou de petits fruits, producteurs locaux, maisons patrimoniales, vues sur le fleuve: voilà une destination pour vos amis foodies à l’âme champêtre.

16. Une partie de pêche à la pourvoirie Kenauk Nature

Cap sur l'Outaouais. N'oubliez pas l’antimoustique.

17. Une nuit chic et confo à Baie-Saint-Paul

L’hôtel Le Germain Charlevoix a vraiment quelque chose de spécial avec ses pavillons aux chambres thématiques et design, son spa extérieur et... sa gare de train.

18. Quelques heures de vertige sur les parois du fjord

La via ferrata du parc national du Fjord-du-Saguenay n’est pas pour les coeurs sensibles, mais elle offre des vues mémorables sur le fjord.

19. Un week-end au FME de Rouyn-Noranda

L’édition 2017 du fameux Festival de musique émergente se déroule du 31 août au 3 septembre. L’occasion où jamais d’aller à Rouyn!

20. La découverte de L’Isle-aux-Grues

Peu de Québécois connaissent cette île habitée située au milieu du fleuve, en face de Montmagny. On s’y rend en traversier, en croisière ou en avion (ça prend quelques minutes!) et on la découvre idéalement à vélo.

21. Du canot sur la rivière du Diable

Pas (vraiment) besoin de savoir ramer pour descendre les méandres de cette rivière des Laurentides si vous restez entre le lac Chat et la montagne de la Vache Noire. Location d’embarcation au parc national du Mont-Tremblant.

22. Un séjour à l’auberge de montagne des Chics-Chocs

Pensez à cette auberge isolée si vous n’avez pas de chalet dans le bois et que vos invités ont du budget. Aucun humain à la ronde, chances élevées de voir caribous et orignaux.

23. Un coucher de soleil à Kamouraska

La région de Kamouraska est connue pour ses beaux villages patrimoniaux, mais aussi pour ses magnifiques vues sur le fleuve.

24. Une bière à la microbrasserie À la fût

Les belles microbrasseries sont partout Québec. Pourquoi choisir celle-ci? Parce qu’elle est située au royaume du cow-boy, à St-Tite, et qu’on peut s’asseoir sur des selles à cheval.

25. Un show à l’International de montgolfières

Vos visiteurs sont de passage entre le 12 et le 20 août? Emmenez-les voir un spectacle à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais surtout les 125 montgolfières de l’événement. Vous pouvez même vous payer une envolée.

26. Une journée au Village Vacances Valcartier

Ne négligez pas vos amis au coeur d’enfant et emmenez-les dans les glissades d’eau, les piscines à vagues ou le parc aquatique intérieur de Valcartier.

27. Un pique-nique au parc Lafontaine

Soyez prévenus, il y a de fortes chances pour que vos invités soient plus intéressés par les écureuils montréalais que par votre menu!