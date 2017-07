DESCÔTEAUX, Jules



À Montréal, le 15 juillet 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé Jules Descôteaux, époux de Denise Vadnais. Il rejoint ses filles Monique, Francine et Sylvie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Louise) et Sylvain (Suzy), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 19 juillet 2017 de 18h à 21h et jeudi le 20 juillet de 10h à 11h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Suivront les funérailles en la chapelle du complexe à 11h.