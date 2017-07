CHAMPAGNE, Pauline



Le 14 juillet 2017, à l’âge de 72 ans, est décédée Mme Pauline Champagne, épouse de feu Réal Lussier et fille de Maria Boudreau et d’Hormidas Champagne.Elle laisse dans le deuil ses filles et ses gendres Chantal (Dominique) et Anik (Alain), son petit-fils Francis Lussier-Malo, son frère Marcel, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l’église Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 120 Gervais, Otterburn Park, le jeudi 20 juillet 2017 à 14h suivies de la mise en niche au Jardin de la Vallée du Richelieu, 601, boul. Laurier, McMasterville.