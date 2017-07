FORTIN, Marie-Berthe

(née Casavant)



Le 14 juillet 2017, à l’âge de 92 ans, est décédée Marie-Berthe Fortin. Elle est partie rejoindre son époux Raoul et sa fille Lise.Elle laisse dans le deuil sa fille Hélène, son fils Réjean (Lucie Lafontaine), ses petites-filles Véronique (François) et Sabrina (Florian), ses arrière-petits-enfants Océane, Kayla, Coralie, Lily-Pierre et Natan. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères Fernand et Jean ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 20 juillet 2017 de 19h à 22h ainsi que le vendredi 21 juillet 2017 dès 11h. Une liturgie de la Parole sera célébrée vendredi à 14h en la chapelle du complexe.