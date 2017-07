Autobus déviés pour la Formule E

Plusieurs autobus de la STM seront déviés pendant quatre semaines pour laisser la place au Championnat de Formule E qui aura lieu les 29 et 30 juillet.

Jusqu’au 9 août inclusivement, les parcours de quinze lignes d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) du centre-ville seront modifiés ou annulés.

Ce sont les travaux entourant la préparation de la piste de course dans les rues du centre-ville de Montréal qui causent ces déroutages temporaires. En effet, comme la préparation de l’événement est déjà bien entamée, plusieurs rues du quadrilatère formé des rues Notre-Dame, René-Lévesque, De Lorimier et Saint-Denis commencent à être fermées à la circulation.

Parmi les parcours qui seront touchés, on retrouve entre autres, l’autobus 30 – Saint-Denis/Saint-Hubert arrêtera son parcours à la station Sherbrooke et la ligne 125 – Ontario aura comme point de départ et terminus la station Frontenac. De plus, aucun service ne sera offert à l’est de Saint-Hubert pour la ligne 150 – René-Lévesque.

En raison de l’achalandage prévu, la STM ajustera son service de métro lors de l’événement.