Mary Jane Crecine Ashby

C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Mary Jane Crecine Ashby, âgée de 85 ans, le samedi 15 juillet, à l'Hôpital Général de Montréal."Ma" a mené une vaillante bataille pendant les 5 mois et demi à l'hôpital, mais a finalement succombée à ses problèmes de santé.Né le 15 avril 1932 à Mimico, Ontario, du lieutenant Russell Alexander Crecine (ARC) et de Lucille Leroux Sampson, elle a déménagé à Pointe-des-Cascades, Québec, à l'âge de cinq ans.Elle est précédée par son frère Ernie Sampson (Ginette Canuel) et laisse dans le deuil sa fille April Martinez (Glenn Gilbert), ses soeurs Leone Crecine Fortier (Jean Fortier) et Bernice Crecine Berthiaume (Maurice Berthiaume), ainsi que de nombreux autres membres de sa famille.Nous tenons à remercier Debbie Gilbert pour ses soins exceptionnels, son amour et sa gentillesse envers Mary Jane, ainsi que pour les soins attentifs accordés par le personnel de la médecine interne et l’unité de cardiologie à l'Hôpital Général de Montréal.En tant que jeune femme, Mary Jane a enseigné aux enfants vivants sur les fermes dans une maison d'école d'une pièce dans les régions rurales du Québec. Elle a finalement décidé d'entrer dans l'ordre des Soeurs de la Providence en tant que postulante, mais cela a été de courte durée, comme dans ses propres mots "je ne reçois pas des ordres bien". Elle s'est rendue à Montréal et a travaillé pendant de nombreuses années comme opératrice à l'étranger avec Bell Telephone, maintenant Bell Canada. "Ma" était une cuisinière exceptionnelle et son hobby était de prendre des recettes et de les améliorer afin de les transformer en son chef-d'oeuvre. Elle adorait tricoter des foulards et des mitaines pour sa fille April et fut géniale dans le reprisage de vêtements, un art qu'elle apprit dans sa vie au couvent. En tant que mère seule, elle a lutté contre les stigmates sociaux de l'époque. Sa vie était consacrée à sa fille. "Ma" est le héros de sa fille dans tous les sens du mot. Son esprit, sa générosité, son amour et son esprit combatif nous manqueront beaucoup.La famille recevra les condoléances au salon:514 685-3344 www.rideaumemorial.comle jeudi 20 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 21 juillet de midi à 13h, avec le service commémoratif qui suivra à 13h00 en la chapelle du salon.