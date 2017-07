FILLION, Roger



De Mascouche, le 14 juillet 2017, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Roger Fillion, époux de feu Mme Monique Desbiens.Il laisse dans le deuil ses enfants Yvan (Denyse), Josée (Réal) et Nellie, ses petits-enfants Karine, Carl, Danny et Amélie, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Adhémar-Dion.