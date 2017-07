CAE annonce avoir obtenu plus de 175 millions $ en contrats militaires

L’entreprise montréalaise CAE, spécialisée dans le domaine des simulateurs de vols civils et militaires, a annoncé avoir obtenu pour 175 millions $ CA en contrats auprès des armées canadiennes et américaines lors du premier trimestre de l'année.

Notamment, CAE s’est entendue avec Lockheed Martin pour développer des dispositifs d’entraînement simulant le fuselage d’un avion ravitailleur KC-130J qui seront utilisés par le Corps des Marines des États-Unis et l’armée de l’air américaine.

En outre, l’entreprise a obtenu un contrat auprès de L-3 MAS pour pouvoir fournir «un éventail de solutions de soutien en service pour les appareils CF-18 de l'Aviation royale canadienne», incluant des mises à niveau des logiciels d’avionique, a expliqué CAE.

CAE a aussi remporté un contrat en vertu duquel elle offrira des services de formation en lien avec l’exploitation d’appareils C295W par l’Aviation royale canadienne.

«Ces commandes accroissent nos perspectives de revenus récurrents à long terme pour nos activités de défense. Les fabricants d'équipement d'origine et les clients mondiaux du secteur militaire continuent de reconnaître notre expérience en matière de formation et de simulation sur des plateformes durables», a déclaré Gene Colabatistto, président de groupe, Défense et Sécurité à CAE, dans un communiqué.