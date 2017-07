Ce restaurant de Montréal a été classé parmi les plus beaux au monde

Le site web Insider a récemment publié une liste des 21 plus beaux restaurants du monde, regroupant des établissements de renom et certainement à voir au moins une fois dans votre vie.

Par leur formule et leur décor, ces établissements se distinguent et on ne cachera pas qu’à Montréal, plusieurs restaurants sortent du lot.

D’ailleurs, dans cette liste, un établissement bien de chez nous y figure, sans surprise puisqu’il est tout simplement époustouflant.

Ouvert il y a deux ans par les membres du groupe Arcade Fire, le restaurant Agrikol situé sur la rue Amherst détient la 21e place. Si on y trouve une cuisine haïtienne variée et tout en fraîcheur, leurs cocktails sont aussi à tomber par terre.

Vous pourrez reconnaître de loin le resto, vu sa façade complètement blanche. Leur immense lustre et leurs bouteilles au mur rendent le tout unique.

Si vous n’y avez jamais mis les pieds, allez-y sans hésiter. Ne serait-ce que pour se sentir en vacances l’espace d’un instant.

Voyez par vous-mêmes:

Merci à Nightlife.ca pour la trouvaille!