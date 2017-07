«C’est noir ou blanc avec Artur»

Marc Ramsay n’a pas été surpris par les victoires de Marcus Browne et de Sullivan Barrera chez les mi-lourds samedi dernier. L’Américain a détruit Sean Monaghan alors que le Cubain a donné une leçon de boxe à Joe Smith fils après avoir visité le plancher au premier assaut. « Smith a été exposé et c’est un boxeur très ordinaire, a souligné l’entraîneur. On vient d’avoir la preuve qu’il est un boxeur de classe C. Il a une bonne force de frappe qui te force à être aux aguets. Quant à Barrera, il a prouvé qu’il était un bon boxeur, mais qui est très lent. »