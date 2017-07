Challenger de Gatineau: Aleksandra Wozniak s’ajuste et gagne

GATINEAU | Aleksandra Wozniak a amorcé du bon pied le Challenger de Gatineau, mardi, défaisant l’Anglaise Katie Swan en deux manches de 7-6 et 6-1 sous un soleil de plomb.

La 319e raquette mondiale et 6e tête de série du tournoi a d’ailleurs eu besoin de tout son petit change pour venir à bout de la jeune Swan, 18 ans.

« C’était la première fois que j’affrontais Katie et elle frappait assez bien offensif, donc je devais jouer du tennis intelligent, tout en étant patiente, et attendre la bonne balle pour avancer et bien frapper solide. Le premier set était vraiment long, il y a eu beaucoup d’échanges. Je suis contente que la deuxième manche ait été plus facile.

« Le premier set était tellement serré, et tu ne sais jamais si ton adversaire va revenir par la suite. J’essayais d’imposer mon jeu et de mettre de la pression sur elle. On sentait le soleil devenir très fort. Mais c’était une belle journée d’été. Avec toute la pluie qu’on a eue, j’avais hâte ! », a-t-elle conclu en rigolant.

Wozniak affrontera au deuxième tour l’ancienne 14e joueuse mondiale, la Russe Elena Bovina, ce soir, sur le court principal.

RAQUETTES CANADIENNES

En plus de Wozniak, les raquettes canadiennes Brayden Schnur et le champion en titre Peter Polansky ont également remporté leurs duels de premier tour, mardi.

Finaliste au Challenger de Winnipeg la semaine dernière, Polansky a défait le Japonais Hiroki Moriya en deux manches de 6-2 et 6-2.

De son côté, Filip Peliwo a commis un faux pas d’entrée de jeu, s’inclinant en deux manches rapides de 6-2 et 6-0 face à Marcos Giron, un Américain issu des qualifications. Carol Zhao s’est, quant à elle, inclinée en trois manches face à Priscilla Hon.