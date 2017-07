Concerts Campbell 2017

Jusqu’au 17 août, les parcs de la Ville vibrent au rythme de 14 groupes et artistes d’ici dans le cadre des concerts Campbell, une tradition annuelle qui se poursuit depuis 1924! Voici 5 bonnes raisons d’aller faire des découvertes musicales en plein air.

1-C’est gratuit

Ce n’est pas tout le monde qui peut s’offrir des billets, par exemple, pour un concert de l’Orchestre Métropolitain (19 et 20 juillet) ou un spectacle d’Alaclair Ensemble (2 août). Les 24 concerts Campbell sont tous gratuits. Alors, on invite famille et amis, sans compter!

Orchestre Métropolitain - 10e de Mahler - 3 octobre 2014 Photo : François Goupil

2-C’est en plein air

Quoi de mieux que de profiter des belles soirées d’été pour aller se trémousser sur les grooves du groupe The Cuban Martinez Show (19 et 31 juillet, 9 et 17 août) ou de Boogat (10 août)!

Photo : Guillaume Simoneau

3-C’est festif

Pourquoi ne pas faire concorder un concert Cambpell avec un pique-nique? On apporte un beau lunch, des couvertures, des chaises pliantes, quelques jeux pour les enfants et on poursuit les festivités avec La Fanfare Fanfaronne (25 juillet).

La fanfarre fanfaronne

4-C’est l’occasion de faire des découvertes

On ne connaît pas Jordan Officer (24 juillet, 12 et 16 août) ou Papagroove (15 juillet, 3 août)? Tant mieux, c’est le moment idéal pour faire des découvertes musicales.

Photo : Geneviève Bellemare

5-C’est l’occasion d’explorer la Ville

Comme la série de concerts Campbell se produit dans différents parcs de Montréal, pourquoi ne pas prendre ce prétexte pour découvrir de nouveaux quartiers? On essaie un nouveau resto, on déambule dans les rues du quartier juste avant d’aller voir Lemon Bucket Orkestra (17, 18 juillet) ou Samuele (1er et 7 août).

Photo : Gracieuseté

Un peu d’histoire

L’événement concerts Campbell est possible grâce à Charles S. Campbell, un avocat des affaires prospère et grand mécène, né à Kingston en 1858. À son décès, ce Montréalais d’adoption a laissé une partie de sa fortune... à son cheval et une autre à la création d’une fondation administrée par le Trust Royal pour permettre, entre autres, la présentation de concerts gratuits dans des lieux extérieurs accessibles aux citoyens de la Ville... d’où le nom concerts Campbell!

Pour connaître l’horaire complet des tous les concerts gratuits : concertscampbell.accesculture.com