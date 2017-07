Connaissez-vous le bébé sur cette toile?

Un artiste du Nouveau-Brunswick recherche l'homme, à l'époque bébé, qu'il a peint dans les années 80 sur une toile qui n'a jamais été récupérée.

Le peintre Raynald Basque de Tracadie au Nouveau-Brunswick se souvient avoir fait le tableau aux alentours de 1985. Un couple dans la trentaine avait eu recours à ses services pour peindre leur bambin.

Une fois le croquis réalisé en présence du modèle, il faut environ trois semaines de travail en atelier pour compléter l'œuvre et la remettre aux clients. Or, Raynald Basque a appris qu'entre temps, le père de l'enfant serait décédé dans un accident de voiture. La mère, originaire de Terre-Neuve, aurait subitement quitté la région et jamais la peinture n'a été réclamée.

«Elle n'avait aucune raison de rester en Acadie, alors elle serait retournée chez elle», a expliqué Raynald Basque, joint au bout du fil.

L'artiste n'a toutefois que très peu de souvenirs de ses clients.

«Je regrette tellement de ne pas avoir pris les noms, j'étais convaincu qu'ils passeraient la récupérer et je n'ai pas pris de précaution», a-t-il dit.

Prêt à faire des milliers de kilomètres

Le temps a passé et la toile est tombée dans les oubliettes. Il y a quelques jours, le fils de Raynald Basque est tombé sur celle-ci dans un entreposage.

«C'est lui qui m'a fait penser qu'on pourrait se servir des réseaux sociaux pour retrouver son propriétaire», a dit M. Basque.

En moins de 24 heures, la publication a récolté plus de 1 800 partages.

«Cet enfant devrait être dans la trentaine et avoir des contacts Acadiens. Si vous avez des indices, il me ferait tellement plaisir car j'ai toujours gardé cette toile», peut-on y lire.

Raynald Basque se dit prêt à aller porter la toile en main propre à l'individu qui est sur le tableau, et ce, même s'il doit se rendre jusqu'à Terre-Neuve.

«C'est quelque chose de très personnel, ça lui appartient et ça ferait une belle histoire», a simplement dit M. Basque.