Contrat de Michaël Bournival : le Lightning confirme

Le Lightning de Tampa Bay a officialisé l’octroi d’un nouveau contrat d’un an à deux volets à l’attaquant Michaël Bournival, mardi.

À lire aussi: Michaël Bournival s'entend avec le Lightning

Selon ce qu’avait indiqué l’expert hockey de la chaîne TVA Sports, Renaud Lavoie, vendredi, l’ancien du Canadien de Montréal touchera 650 000 $ s’il évolue dans la Ligue nationale.

Bournival était joueur autonome avec compensation et pouvait se prévaloir de l’arbitrage salarial. En 2016-2017, il a obtenu deux buts et une mention d’aide en 19 parties avec la formation floridienne. Le natif de Shawinigan a ajouté neuf filets et 10 aides pour 19 points en 39 matchs avec le Crunch de Syracuse, club-école du Lightning dans la Ligue américaine.