Craintes concernant la nomination de Ian Scott comme président du CRTC

La nomination d’Ian Scott, un ancien cadre chez Telus et Télésat Canada, à la tête du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) suscite l’inquiétude de l’organisme Open Media qui craint que l’industrie ne soit favorisée aux dépens des consommateurs.

«Il s’agit d’un choix préoccupant par le gouvernement. Les Canadiens espéraient quelqu’un avec une forte expérience dans la défense des consommateurs et ils seront certainement découragés de voir que le gouvernement Trudeau place une personne de l’industrie dans le poste de commande tandis que des millions se fient au CRTC pour rendre les services internet plus abordables», a mentionné Meghan Sali, responsable des communications chez OpenMedia, par communiqué, mardi.

Selon elle, Ian Scott a un profil très différent de son prédécesseur Jean-Pierre Blais, un fonctionnaire de carrière qui avait, selon elle, «une approche centrée sur le consommateur».

La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a toutefois vanté l’expérience de Ian Scott, qui œuvre depuis plus de 25 ans dans la radiodiffusion et les télécommunications et qui a étudié à l’Université McGill. Elle a souligné également la nomination d’une fonctionnaire, Caroline J. Simard, comme vice-présidente pour la radiodiffusion.

«M. Scott et Mme Simard possèdent une vaste expérience dans le milieu et une profonde compréhension des attentes des Canadiens par rapport aux systèmes de télécommunications et de radiodiffusion. Ces chefs de file offriront une vision solide au CRTC, en se concentrant sur l'offre de service aux Canadiens et en appuyant la production et la diffusion de divers contenus créatifs qui assureront le succès de nos télécommunications, de nos créateurs et de nos industries créatives en cette ère numérique», a dit la ministre fédérale par communiqué.

De son côté, l’Association canadienne des producteurs médiatiques (ACPM) s’est montrée enthousiaste vis-à-vis de ces nominations, tout en émettant un bémol. Selon l’ACPM, l’un des deux derniers sièges vacants devrait être offert à une personne issue du milieu de la production médiatique indépendante, une chose qui ne s’est jamais produite au cours des près de 50 ans d’existence du CRTC.