Crash Bandicoot N' Sane Trilogy: une douce claque au visage

Crash, Crash, Crash: ça fait du bien de te revoir, d'admirer ta fourrure et de renouer avec Neo Cortex, mais pourquoi es-tu aussi difficile à contrôler par moments?

La planète gaming a été frappée d'une nostalgie presque inégalée lorsque la version revampée de la triologie originale de Crash s'est finalement mise en vente, le 30 juin sur PS4.

Mais l'offre rend-elle justice au nombre d'exemplaires vendus?

N'oublions pas que l'original célèbrera son 21e anniversaire en septembre! Il est donc évident que l'innovation ne sera pas au rendez-vous.

Parce que même si Vicarious Visions ne définit pas N'Sane Trilogy comme un remaster au sens propre du terme, on ne se fera pas de cachette: c'en est un.

Si vous voulez l'apprécier, il faudra faire preuve de persévérance et de patience, notamment en raison des contrôles de saut qui demandent une précision digne d'une couturière.

Qui se cache sous cette belle fourrure?

En ce qui concerne l'aspect visuel, on ne peut rien reprocher aux développeurs. Malgré la simplicité des environnements, les textures et les décors sont magnifiques.

Capture d'écran - PlayStation 4

Les ennemis sont plus vivants que jamais, les cours d'eau sont bien rendus. Que ce soit de la roche, du gazon, de la neige ou de la glace, c'est vraiment du bonbon à regarder.

Bref, on garde le style des années 90, mais on lui refait un beau remodelage.

Crash est particulièrement mignon. Toujours aussi niaiseux, mais mignon. C'est l'effet du «Fur-K», parait.

Capture d'écran - PlayStation 4

L'équipe de Vicarious Visions a aussi recomposé la trame sonore pour plus de profondeur et de plaisir. Les thèmes sont accrocheurs. J'ai d'ailleurs la chanson principale constamment en tête.

N'abandonnez pas

Oui, ce que vous avez peut-être lu est vrai: Crash Bandicoot N' Sane Trilogy est beaucoup plus difficile que ce que l'on se rappelait.

Les développeurs ont confirmé que lorsque l'on relâche la touche de saut, Crash retombe plus vite sur ses pattes quand dans l'original.

Cela fait en sorte que le premier chapitre est particulièrement exigeant.

Je pense entre autres à High Road, un niveau en montagne extrêmement difficile. Il est tellement ardu que j'ai dû tricher pour terminer le niveau.

Bref, préparez-vous à voir souvent cet écran pendant le classique de 1996.

Capture d'écran - PlayStation 4

De nombreux joueurs critiquent «les mécaniques de saut brisées» utilisées dans Crash Bandicoot 1.

En fait, selon ce que j'ai pu comprendre, les contrôles utilisés dans tous les opus rematricés sont ceux de Crash Warped (le troisième), mais adaptés pour chaque jeu.

Le jeu exige donc plus de précision que les originaux, ce qui n'est pas une mauvaise chose, selon moi.

Courage et «git gud»

Certains trucs vous permettront de passer des moments moins éprouvants. L'un d'entre eux est de vous fier à votre ombre avant d'atterrir. Tout est tellement plus simple ainsi.

Parfois, il vaut mieux prendre son temps afin d'analyser son environnement et les obstacles auxquels nous sommes confrontés avant de procéder.

Je dirais que le meilleur de la trilogie est Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back.

On en apprend un peu plus sur les personnages, le mélange de difficulté et de défi est bien ajusté, et les niveaux sont amusants. On navigue aisément entre les niveaux, ce qui nous permet d'atteindre un rythme appréciable et de le compléter en à peine plus de deux heures.

Warped propose l'expérience la plus complète, avec de nouveaux mouvements, comme le double saut et le «spin» allongé.

Dans un autre ordre d'idées, même si Crash est généralement difficile, les «boss» sont un peu trop faciles à vaincre. On aimerait peut-être des tableaux plus simples, mais des ennemis plus coriaces.

Des heures de plaisir

Crash est difficile, mais il y a plein de choses à faire.

Malgré les niveaux linéaires, il est possible de les recommencer pour acquérir tous les objets.

Des joyaux et des reliques attendent les plus persévérants qui briseront toutes les caisses, qui seront rapides d'un bout à l'autre et qui découvriront des passages secrets!

Vous pouvez aussi incarner la soeur de Crash, Coco. Elle possède les mêmes habiletés que son frangin; tout ce qui change, c'est l'apparence et ses animations.

Capture d'écran - PlayStation 4

Je dois avouer que mon deuxième séjour dans l'univers du premier Crash Bandicoot a été beaucoup moins pénible que l'entrée en matière. J'ai réussi à accumuler... 99 vies!

Moins décevant que vous avez pu l'entendre

Jusqu'à maintenant, les critiques ont été plutôt sévères à l'égard de Crash Bandicoot.

Outre la difficulté du premier, je ne comprends pas pourquoi.

Non, une version rematricée ne révolutionnera pas l'univers des jeux vidéo. Nous sommes déjà au courant.

Ce n'est d'ailleurs pas ce que N'Sane Trilogy se vante de faire.

Tout ce que Vicarious Visions et Activision veulent, c'est que vous passiez du bon temps avec votre marsupial préféré.

Et ça, c'est très réussi.

Capture d'écran - PlayStation 4

Que ce soit l'effet de la nostalgie ou du vrai plaisir, l'important, c'est que l'on dépose la manette avec le sourire.

Et chaque fois, c'est ainsi que mes sessions de jeu se sont terminées.

Bref, c'est sans aucun doute un bel ajout à votre collection de jeux.

Points forts:

Simplement parce que c'est Crash Bandicoot!

Jolie reconstruction

Comblera votre dose de nostalgie

50$ pour 3 jeux, ce qui est très raisonnable!

Rejouable de différentes façons

Points négatifs:

Premier jeu frustrant

Courte durée de vie (une dizaine d'heures environ pour les trois, si vous êtes bons)

Certains niveaux vraiment trop difficiles

«Boss» peu coriaces

Note finale: 8/10