Dans la sacoche d’Élyse Marquis

Il y a trois semaines, l’émission Les Chefs faisait avec succès son grand retour à l’antenne d’ICI Radio-Canada (lundi 20 h). Et c’est Élyse Marquis que l’on retrouve avec bonheur à l’animation de la compétition culinaire. L’occasion était parfaite pour discuter beauté avec elle.

De qui ou de quoi t’inspires-tu côté beauté ?

Je ne suis pas trop du genre à feuilleter les magazines ou à rester à l’affût des nouveaux produits. Je dirais que mon inspiration beauté, c’est vraiment Guylaine Tremblay, ce qu’elle dégage par son authenticité, sa lumière. Comme la beauté part de l’intérieur, c’est aussi là-dessus que je mise.

Ton rituel beauté a-t-il changé avec l’âge ?

C’est certain. Aujourd’hui, quand je n’ai pas besoin de me maquiller, je reste au naturel, et ça me va. Sinon, il n’y a pas un soir où je vais me coucher sans me démaquiller ! J’ai commencé à aller voir une esthéticienne avec ma mère quand j’étais dans la vingtaine. Elle m’a appris à prendre soin de ma peau. En vieillissant, me maquiller est devenu un geste le fun et j’y prends plaisir. J’ai appris, par contre, qu’il faut faire des choix judicieux et moi j’y vais avec une routine pratique !

Quel genre de pause beauté aimes-tu t’offrir quand arrive l’été ?

Le luxe que je ne me paye que l’été : un pédicure. J’y vais 2-3 fois dans la saison.

Ta fille Alice interprète Jane Banks dans la comédie musicale Mary Poppins. Quelles valeurs beauté lui as-tu transmises ?

J’espère que j’ai réussi à lui inculquer que la beauté part de l’intérieur. Alice a un style vestimentaire bien à elle. Elle y va avec qui elle est et elle s’assume. J’encourage ça à 100 %. Elle se maquille un peu, pour elle, pour son plaisir. Je suis fière de ce qu’elle devient.

Photo courtoisie

L’exfoliant pour le corps de Clarins

« Je l’utilise régulièrement depuis des années. Ça sent très bon. »

Le soin solaire pour le corps Anthelios de LaRoche Posay

« C’est un produit que j’utilise depuis des années, sur moi comme sur ma fille, qui a aussi une peau sensible. »

Le gel phyto correcteur de Skinceuticals

« Je rougis facilement et ce sérum est très efficace en plus de sentir très bon. Les rougeurs disparaissent en quelques minutes. »

Le Micro voile protecteur solaire de Kérastase

« C’est un vaporisateur pour les cheveux teints ou non. Il protège efficacement les cheveux en ne les rendant pas gras. »

Le lait corporel de Biotherm

« Il est parfait pour l’été. Il est léger, hydratant et sent les agrumes. »

Physico UV Eye de Skinceuticals (en vente sur www.etiket.ca)

« C’est mon étoile du match. Cette crème solaire légèrement teintée pour le contour des yeux est un produit parfait quand on est dans la fin quarantaine (rires) ! »

Le vernis Treat, Love & Color de ESSI

« C’est un traitement et un vernis. Un produit tout-en-un qui donne un reflet lavande/transparent, unifie et empêche les ongles d’être cassants. »

Le mascara Extension Plus Pro Lash de Marcelle

« Il fortifie les cils en plus de les allonger. J’aime qu’il ait plusieurs fonctions. »